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На улице Центральной 18-летний водитель BMW сбил подростков

08 декабря 2020 20:59
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Новости Беларуси. 18-летний водитель BMW сбил троих 17-летних подростков на улице Центральной, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

На улице Центральной 18-летний водитель BMW сбил подростков-1

Автомобилист двигался от Партизанского проспекта в направлении улицы Социалистической и, проезжая нерегулируемый пешеходный переход, не пропустил несовершеннолетних. К счастью, все обошлось. Лишь у одного пострадавшего был диагностирован ушиб. Проверку по факту ДТП проводит ГАИ.

На улице Центральной 18-летний водитель BMW сбил подростков-4

И еще один 17-летний пешеход попал под колеса автомобиля на улице Янки Купалы. Молодой человек доставлен в больницу для осмотра. За рулем автомобиля находился 56-летний водитель.

# Авария в Минске # происшествия # Фотофакт

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