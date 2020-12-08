На улице Центральной 18-летний водитель BMW сбил подростков

Новости Беларуси. 18-летний водитель BMW сбил троих 17-летних подростков на улице Центральной, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Автомобилист двигался от Партизанского проспекта в направлении улицы Социалистической и, проезжая нерегулируемый пешеходный переход, не пропустил несовершеннолетних. К счастью, все обошлось. Лишь у одного пострадавшего был диагностирован ушиб. Проверку по факту ДТП проводит ГАИ.