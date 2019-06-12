В аварии в Браславском районе пострадали два маленьких ребёнка

Новости Беларуси. 11 июня около часа дня возле деревни Гирейши Браславского района произошло столкновение между МАЗом и Ford Fusion.

Как сообщает ГАИ УВД Витебского облисполкома, 49-летний водитель грузовика ехал по автодороге Гирейши – Карделишки. В определённый момент перед МАЗом оказался Ford, за рулём которого находился 41-летний мужчина.

В результате столкновения пострадали пассажиры иномарки: 35-летняя женщина, 4-летний ребёнок, а также малыш 2019 года рождения. Все пострадавшие госпитализированы.

По факту аварии ведётся проверка.

Летом 2019 года в Лунинце в ДТП пострадала девочка.