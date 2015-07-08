В Лиде отец учил дочь плавать в Немане и сам утонул

Новости Беларуси. Попытка научить дочь плавать закончилась трагедией. В какой-то момент быстрое течение реки Неман подхватило девочку и начало уносить, отец поплыл вдогонку и сумел спасти дочь, но сам при этом утонул.

Сергей Шершеневич, официальный представитель УСК по Гродненской области:

Во избежание новых несчастных случаев в Следственном комитете напомнили об основных правилах поведения на воде. Правоохранители обратили внимание, что купание должно происходить только в разрешенных местах.

Следственный комитет Республики Беларусь напоминает основные правила поведения на воде:

-купаться можно только в разрешенных местах;

-нельзя употреблять спиртные напитки, даже находясь вблизи воды;

-не следует заходить на глубокое место, если не умеешь плавать или плаваешь плохо;

-нельзя нырять в незнакомых местах, а также с плотов, катеров, лодок, пристаней и других плавучих сооружений;

-не пытайтесь плавать на бревнах, досках, самодельных плотах;

-не следует купаться в заболоченных местах и там, где есть водоросли или тина;

-нельзя заплывать далеко от берега, подплывать к проходящим судам и выплывать на фарватер;

-при проблемах со здоровьем перед купанием обязательно пройти медицинское освидетельствование;

-попав в быстрое течение, не следует бороться против него, необходимо не нарушая дыхания плыть по течению к берегу;

-если свело судорогой мышцы, ложитесь на спину и плывите к берегу, постарайтесь при этом растереть сведенные мышцы;

-оказавшись в водовороте, не следует поддаваться страху, необходимо набрать воздуха в легкие, погрузиться в воду и, сделав сильный рывок в сторону по течению, всплыть на поверхность.