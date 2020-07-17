В Лельчицком районе Toyota съехала в кювет и перевернулась

Новости Беларуси. 16 июля около половины одиннадцатого утра в Лельчицком районе легковушка съехала в кювет и перевернулась. По сведениям МЧС Беларуси, Toyota двигалась по трассе Р-36. Возле агрогородка Глушковичи легковушка выехала за пределы проезжей части, оказалась в кювете и перевернулась.

Фото: МЧС Беларуси

Водитель машины оказался зажат. Прибывшие спасатели с использованием специнструмента извлекли пострадавшего из легковушки и передали медикам. Спасённый был осмотрен, у него травмы различной степени тяжести. Водитель госпитализирован.

Фото: МЧС Беларуси