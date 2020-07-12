В Сенненском районе Hyundai съехал в кювет и врезался в дерево

Новости Беларуси. 12 июля около двух часов дня в Сенненском районе в аварии пострадал человек.
Как сообщает ГАИ УВД Витебского облисполкома, 35-летний житель Витебска за рулём Hyundai Solaris двигался по дороге H-17534. Рядом с деревней Массоры автомобиль съехал в кювет и врезался в дерево.
В ДТП пострадал 39-летний пассажир иномарки, мужчина был доставлен в больницу. По факту аварии ведётся проверка.
На прошлой неделе в Лунинецком районе Mercedes упал в мелиоративный канал. Водитель оказался зажат в машине – здесь подробности.