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В Сенненском районе Hyundai съехал в кювет и врезался в дерево

12 июля 2020 14:05
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Новости Беларуси. 12 июля около двух часов дня в Сенненском районе в аварии пострадал человек.

Как сообщает ГАИ УВД Витебского облисполкома, 35-летний житель Витебска за рулём Hyundai Solaris двигался по дороге H-17534. Рядом с деревней Массоры автомобиль съехал в кювет и врезался в дерево.

В ДТП пострадал 39-летний пассажир иномарки, мужчина был доставлен в больницу. По факту аварии ведётся проверка.

На прошлой неделе в Лунинецком районе Mercedes упал в мелиоративный канал. Водитель оказался зажат в машине – здесь подробности.

# Авария в Витебской области # происшествия

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