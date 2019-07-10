На пожаре в Миорском районе погибла дочь хозяйки дома

Новости Беларуси. 9 июля примерно в пол-одиннадцатого утра в деревне Слобода Миорского района произошёл пожар.

По сведениям Витебского ОУМЧС, в огне погибла 52-летняя дочь владелицы дома. Выясняется причина загорания.

За дежурные сутки в Витебской области зафиксированы ещё два пожара, оба случились в областном центре.

9 июля в полдевятого вечера горел автомобиль, принадлежащий 28-летнему мужчине. Повреждены элементы кузова.

10 июля в полпервого ночи загорелась машина, владельцем которой является 37-летний гражданин. Повреждён моторный отсек.

Причины пожаров автомобилей также устанавливаются.

Летом 2019 года в Глубокском районе на пожаре погиб человек.