В минской квартире обрушился потолок во время капремонта в доме

Вспомнить, когда был последний капитальный ремонт в доме, трудно. За него взялись в апреле 2019 года. Именно во время перекрытия кровли в одной из квартир обвалился потолок. Инцидент случился в дождь. Соответственно, подтопило три квартиры.

Новости Беларуси. Преждевременный ремонт. Жильцы дома на улице Стахановской оказались под грудой штукатурки. Здесь обвалился потолок, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Ущерб трех квартир возместит исполнитель строительных работ – частная компания. Сейчас ремонт дома продолжается, и о сроках его окончания строители пока не говорят.

По словам представителей ЖКХ, обрушение связано с плохим состоянием отделки потолка, а дождь выступил в роли катализатора.

Максим Судаленко, ведущий инженер по техническому надзору КУП ЖКХ Партизанского района:

В настоящее время выполняются работы по замене кровли. В квартире к ремонтно-восстановительным работам еще не приступили, так как идет просыхание конструкций.

Будет ремонт фасадов и балконов выполняться. Внутри квартир уже выполнена замена газоснабжения.