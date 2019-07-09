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В минской квартире обрушился потолок во время капремонта в доме

09 июля 2019 18:41
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Новости Беларуси. Преждевременный ремонт. Жильцы дома на улице Стахановской оказались под грудой штукатурки. Здесь обвалился потолок, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Вспомнить, когда был последний капитальный ремонт в доме, трудно. За него взялись в апреле 2019 года. Именно во время перекрытия кровли в одной из квартир обвалился потолок. Инцидент случился в дождь. Соответственно, подтопило три квартиры.

В минской квартире обрушился потолок во время капремонта в доме-1

В минской квартире обрушился потолок во время капремонта в доме-3

По словам представителей ЖКХ, обрушение связано с плохим состоянием отделки потолка, а дождь выступил в роли катализатора.

Ущерб трех квартир возместит исполнитель строительных работ – частная компания. Сейчас ремонт дома продолжается, и о сроках его окончания строители пока не говорят.

В минской квартире обрушился потолок во время капремонта в доме-6

Максим Судаленко, ведущий инженер по техническому надзору КУП ЖКХ Партизанского района:
В настоящее время выполняются работы по замене кровли. В квартире к ремонтно-восстановительным работам еще не приступили, так как идет просыхание конструкций.

Будет ремонт фасадов и балконов выполняться. Внутри квартир уже выполнена замена газоснабжения.

В минской квартире обрушился потолок во время капремонта в доме-9

В минской квартире обрушился потолок во время капремонта в доме-11

В минской квартире обрушился потолок во время капремонта в доме-13

# Проблемы ЖКХ, ЖРЭО, ЖЭС # происшествия # Максим Судаленко # Фотофакт

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