В квартире в Москве обнаружены тела двух шахматистов

Новости России. 5 марта в Москве погибли парень и девушка. Смерть могла наступить в результате отравления веселящим газом.

Как сообщает ГСУ СК России по Москве, тела 27-летнего парня и 19-летней девушки найдены в квартире жилого дома. Проводится проверка, признаков насильственной смерти не обнаружено. Назначено проведение судмедэкспертиз.

Как уточняет РИА Новости, погибшими являются шахматист Станислав Богданович и его девушка Александра Вернигора, которая тоже была профессиональной шахматисткой.