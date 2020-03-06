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В квартире в Москве обнаружены тела двух шахматистов

06 марта 2020 08:35
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Новости России. 5 марта в Москве погибли парень и девушка. Смерть могла наступить в результате отравления веселящим газом. 

Как сообщает ГСУ СК России по Москве, тела 27-летнего парня и 19-летней девушки найдены в квартире жилого дома. Проводится проверка, признаков насильственной смерти не обнаружено. Назначено проведение судмедэкспертиз. 

Как уточняет РИА Новости, погибшими являются шахматист Станислав Богданович и его девушка Александра Вернигора, которая тоже была профессиональной шахматисткой. 

# Несчастный случай # происшествия

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