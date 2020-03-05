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В Бресте такси сбило 11-летнего мальчика на пешеходном переходе

05 марта 2020 10:43
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Новости Беларуси. 4 марта примерно в семь вечера в Бресте произошёл наезд на школьника. 

Как сообщает МВД Беларуси, 11-летний мальчик шёл по нерегулируемому пешеходному переходу. В этот момент ребёнка сбило такси. 

Прибывшие инспекторы ГАИ узнали, что водитель машины подождал приезда скорой помощи, после чего покинул место ДТП. Подросток с телесными повреждениями был доставлен в медучреждение. 

Правоохранители установили личность таксиста и задержали его. Выяснилось, что 44-летний местный житель был нетрезв. Медосвидетельсование показало, что в выдыхаемом воздухе мужчины содержалось 1,2 промилле алкоголя. 

Начат административный процесс. 

На неделе в Минске произошёл наезд на женщину.

Пострадавшей потребовалась помощь медиков – здесь подробности

# Авария в Бресте # происшествия

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