В Лиде подростки положили три доски на рельсы перед пассажирским поездом

Новости Беларуси. В Лиде шалость подростков чуть не привела к серьезному происшествию на железной дороге.

По информации УВД Гродненского облисполкома, 31 мая вечером четверо школьников, которым по 15-16 лет, решили провести эксперимент. Они положили доски на железнодорожное полотно перед едущим поездом.

На рельсах подростки разместили три доски. Машинист пассажирского поезда «Гродно – Минск» вовремя заметил препятствие, остановился, проехав на небольшой скорости только одну доску. Обошлось без повреждения техники и пострадавших.