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В Лиде подростки положили три доски на рельсы перед пассажирским поездом

10 июня 2020 11:22
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Новости Беларуси. В Лиде шалость подростков чуть не привела к серьезному происшествию на железной дороге.  

По информации УВД Гродненского облисполкома, 31 мая вечером четверо школьников, которым по 15-16 лет, решили провести эксперимент. Они положили доски на железнодорожное полотно перед едущим поездом.  

На рельсах подростки разместили три доски. Машинист пассажирского поезда «Гродно – Минск» вовремя заметил препятствие, остановился, проехав на небольшой скорости только одну доску. Обошлось без повреждения техники и пострадавших.   

В Лиде подростки положили три доски на рельсы перед пассажирским поездом-1

Фото: УВД Гродненского облисполкома  

Личности школьников были установлены. В ходе обследования территории была найдена тетрадь одного из них, на которой было указано учреждение образования и имя.   

Подростки были привлечены к административной ответственности. Все они из благополучных семей, а свой поступок объяснили шалостью и любопытством.    

В Минском районе весной подростки разбили иномарку и выложили это в соцсети (читать далее).  

# Хулиганство # происшествия

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