В Докшицком районе из-за прямого удара молнии загорелись хозпостройки

Новости Беларуси. В Докшицком районе хозпостройки загорелись из-за удара молнии.
По информации МЧС, происшествие случилось днем 9 июня. Было получено сообщение о возгорании гаража в агрогородке Парафьяново.
Новости Беларуси. В Докшицком районе хозпостройки загорелись из-за удара молнии.
По информации МЧС, происшествие случилось днем 9 июня. Было получено сообщение о возгорании гаража в агрогородке Парафьяново.
Фото: МЧС
На приусадебном участке кроме гаража также горел и сарай. В момент возникновения пожара 63-летняя хозяйка строений была в доме. Женщина не пострадала.
Пожар был ликвидирован. Огонь уничтожил гараж, в сарае уничтожена кровля, повреждены стены и имущество.
Фото: МЧС
Проводится проверка. Прямой удар молнии рассматривается как причина возникновения пожара.
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