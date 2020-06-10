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В Докшицком районе из-за прямого удара молнии загорелись хозпостройки

10 июня 2020 08:01
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Новости Беларуси. В Докшицком районе хозпостройки загорелись из-за удара молнии. 

По информации МЧС, происшествие случилось днем 9 июня. Было получено сообщение о возгорании гаража в агрогородке Парафьяново.   

В Докшицком районе из-за прямого удара молнии загорелись хозпостройки -1

Фото: МЧС 

На приусадебном участке кроме гаража также горел и сарай. В момент возникновения пожара 63-летняя хозяйка строений была в доме. Женщина не пострадала. 

Пожар был ликвидирован. Огонь уничтожил гараж, в сарае уничтожена кровля, повреждены стены и имущество.    

В Докшицком районе из-за прямого удара молнии загорелись хозпостройки -4

Фото: МЧС    

Проводится проверка. Прямой удар молнии рассматривается как причина возникновения пожара.   

До +33°C и грозы. Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси (читать далее).  

# Пожар # происшествия

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