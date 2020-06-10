В Докшицком районе из-за прямого удара молнии загорелись хозпостройки

По информации МЧС, происшествие случилось днем 9 июня. Было получено сообщение о возгорании гаража в агрогородке Парафьяново.

На приусадебном участке кроме гаража также горел и сарай. В момент возникновения пожара 63-летняя хозяйка строений была в доме. Женщина не пострадала.

Пожар был ликвидирован. Огонь уничтожил гараж, в сарае уничтожена кровля, повреждены стены и имущество.