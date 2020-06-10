Сёстры пошли на озеро, не предупредив взрослых. Подробности гибели 10-летней девочки в Сморгонском районе

Новости Беларуси. Неутешительная статистика. С приходом жаркой погоды в нашу страну все больше стало поступать печальных сообщений о гибели людей во время отдыха на водоемах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, 9 июня трагедия унесла жизнь 10-летней школьницы в Сморгонском районе.

Как предварительно установили следователи, двоюродные сестры – 10 и 13 лет – отправились к озеру неподалеку от деревни Осиновка. Взрослых они об этом не предупредили. Младшая девочка уже плавала в воде, когда старшая поскользнулась на бетонных плитах и упала в водоем. Погибшая буквально вытолкнула не умеющую плавать сестру на берег, но самой по какой-то причине выбраться из воды уже не удалось. К несчастью, на помощь позвать было некого – поблизости не оказалось ни одного взрослого человека.