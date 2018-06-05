Нетрезвый водитель сбил девочку на велосипеде в Новогрудке

Новости Беларуси. Нетрезвый водитель сбил ребенка-велосипедиста в Новогрудке.

По информации ГАИ Гродненской области, авария произошла 4 июня. Девочка ехала на велосипеде по обочине дороги по улице Гродненской. Ребенка сбил Volkswagen, который ехал в попутном направлении.

За рулем транспортного средства находился водитель в состоянии алкогольного опьянения. Он неверно выбрал боковой интервал.

Пострадавшая была доставлена в медучреждение с травмами рук и ног.

На минувшей неделе в Минске пьяный пенсионер на легковушке сбил мать с 2-летним ребёнком.