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В Кричеве мужчина застрелил бывшую жену и покончил с собой

22 июня 2018 11:21
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Новости Беларуси. В Кричеве 21 июня около шести вечера мужчина застрелил бывшую жену.  

Как сообщает ГКСЭ, 59-летний гражданин выстрелил в свою бывшую 55-летнюю супругу, а затем застрелился.  

Установлено, что оба погибших скончались на месте из-за смертельных ранений в голову. Назначен ряд экспертиз, которые покажут, имелись ли в крови мужчины алкоголь, психотропы или наркотики.  

В Кричеве мужчина застрелил бывшую жену и покончил с собой-1

Фото: УСК по Могилёвской области

На месте происшествия были обнаружены и изъяты: предполагаемое орудие преступления – пистолет марки «ТТ», а также патроны и гильзы. Они будут направлены на баллистическую экспертизу.  

Согласно данным УСК по Могилёвской области, погибшие развелись около четырёх лет назад, проживали раздельно.  

Возбуждено уголовное дело. Выясняются детали и обстоятельства случившегося, мотивы убийства. Устанавливается, как мужчина приобрёл пистолет.  

Летом 2018 года в Новокузнецке мужчина убил бывшую жену и застрелился.  

Накануне между бывшими супругами произошла ссора – здесь подробности.  

# Убийство # происшествия

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