В Кричеве мужчина застрелил бывшую жену и покончил с собой

Установлено, что оба погибших скончались на месте из-за смертельных ранений в голову. Назначен ряд экспертиз, которые покажут, имелись ли в крови мужчины алкоголь, психотропы или наркотики.

Как сообщает ГКСЭ, 59-летний гражданин выстрелил в свою бывшую 55-летнюю супругу, а затем застрелился.

Новости Беларуси. В Кричеве 21 июня около шести вечера мужчина застрелил бывшую жену.

На месте происшествия были обнаружены и изъяты: предполагаемое орудие преступления – пистолет марки «ТТ», а также патроны и гильзы. Они будут направлены на баллистическую экспертизу.

Согласно данным УСК по Могилёвской области, погибшие развелись около четырёх лет назад, проживали раздельно.

Возбуждено уголовное дело. Выясняются детали и обстоятельства случившегося, мотивы убийства. Устанавливается, как мужчина приобрёл пистолет.

Летом 2018 года в Новокузнецке мужчина убил бывшую жену и застрелился.