В Кореличском районе Mitsubishi съехал в кювет, погибли 2 человека
Новости Беларуси. 9 мая примерно в половине двенадцатого ночи в Кореличском районе произошло смертельное ДТП.
Как сообщает ГАИ УВД Гродненского облисполкома, 52-летний водитель Mitsubishi ехал по трассе Р11 в сторону горпосёлка Мир. На 92 км на закруглении дороги вправо автомобиль занесло, он съехал в кювет и опрокинулся.
Фото: ГАИ УВД Гродненского облисполкома
В аварии погибли водитель и 51-летняя пассажирка, оба жители горпосёлка Кореличи. Выясняются обстоятельства произошедшего.
Фото: ГАИ УВД Гродненского облисполкома
На прошлой неделе в Берёзовском районе столкнулись Renault и Nissan.
Погибли четыре человека – подробности здесь.