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В Кореличском районе Mitsubishi съехал в кювет, погибли 2 человека

11 мая 2020 06:16
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Новости Беларуси. 9 мая примерно в половине двенадцатого ночи в Кореличском районе произошло смертельное ДТП. 

Как сообщает ГАИ УВД Гродненского облисполкома, 52-летний водитель Mitsubishi ехал по трассе Р11 в сторону горпосёлка Мир. На 92 км на закруглении дороги вправо автомобиль занесло, он съехал в кювет и опрокинулся. 

В Кореличском районе Mitsubishi съехал в кювет, погибли 2 человека -1

Фото: ГАИ УВД Гродненского облисполкома 

В аварии погибли водитель и 51-летняя пассажирка, оба жители горпосёлка Кореличи. Выясняются обстоятельства произошедшего. 

В Кореличском районе Mitsubishi съехал в кювет, погибли 2 человека -4

Фото: ГАИ УВД Гродненского облисполкома 

На прошлой неделе в Берёзовском районе столкнулись Renault и Nissan.

Погибли четыре человека – подробности здесь

# Авария в Гродненской области # происшествия

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