В Кореличском районе Mitsubishi съехал в кювет, погибли 2 человека

Новости Беларуси. 9 мая примерно в половине двенадцатого ночи в Кореличском районе произошло смертельное ДТП.

Как сообщает ГАИ УВД Гродненского облисполкома, 52-летний водитель Mitsubishi ехал по трассе Р11 в сторону горпосёлка Мир. На 92 км на закруглении дороги вправо автомобиль занесло, он съехал в кювет и опрокинулся.