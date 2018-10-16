В Костюковичах рыбака ударило током. У пострадавшего электротравма рук

Новости Беларуси. Днём 14 октября в Костюковичах местный житель получил удар током.

Как сообщает ГПО «Белэнерго», 43-летний мужчина шёл по улице с разложенной шестиметровой удочкой. В какой-то момент удочка оказалась близко к проводам линии под напряжением 10 000 вольт.

Рыбак получил электротравму рук, в данный момент он находится в больнице.

В «Белэнерго» отмечают, что с начала года это уже десятое травмирование человека электротоком во время рыбалки в Беларуси. Предыдущий случай произошёл 6 октября. В тот раз рыбак погиб.

В конце лета 2018 года 23-летний парень прошёл с разложенным удилищем под ЛЭП.