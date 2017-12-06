В Копыле 73-летняя женщина, переходя дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, попала под колёса автомобиля

Новости Беларуси. 73-летняя женщина попала под колеса автомобиля в Копыле. Она двигалась по пешеходному переходу, который не регулировался. В этот момент беднягу сбил автомобиль, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

С тяжелыми травмами пенсионерка попала в больницу. А в Березинском районе водитель не справился с управлением, съехал в кювет и перевернулся.

Пострадавший сейчас под наблюдением врачей. Госавтоинспекция призывает участников дарожного движения до максимальной внимательности в условиях плохой видимости, снегопада и гололеда. Не рискуйте лишний раз.