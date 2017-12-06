Он швырял вещи и кричал. Очевидец об угрожавшем выпрыгнуть из окна пенсионере в Минске

Новости Беларуси. Жители Центрального района рассказывают подробности инцидента, произошедшего на днях.

У пожилого мужчины произошел нервный срыв, он заперся в квартире и стал бросать из окон предметы, громко кричал и угрожал выпрыгнуть из окна.

Свидетелями произошедшего стали владельцы собак, которые выгуливали питомцев неподалеку. По словам очевидцев, некоторые автомобилисты, услышав шум, вышли из дома и начали перепарковывать машины.

На место происшествия приехала милиция, скорая и МЧС.

Очевидец:

Спасатели на месте расстелили куб жизни. Некоторые владельцы машин выходили из квартир, чтобы отогнать автомобили, потому что мужчина швырял из окна какие-то предметы. В какой-то момент на балкон вышел сотрудник милиции и остановил мужчину.

Как рассказала в комментарии ctv.by Татьяна Обозная – официальный представитель Центрального РУВД Минска – мужчину спас участковый Иван Генералов. Инцидент произошел из-за трагедии в семье пенсионера.