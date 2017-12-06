В Гродно машину выбросило на тротуар: за рулем был водитель с 7-кратным превышением алкоголя

Новости Беларуси. В Гродно водитель с 7-кратным превышением нормы алкоголя совершил серьезную аварию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Его автомобиль в темноте двигался с выключенными фарами.
Новости Беларуси. В Гродно водитель с 7-кратным превышением нормы алкоголя совершил серьезную аварию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Его автомобиль в темноте двигался с выключенными фарами.
ДТП произошло на широком перекрестке в спальном микрорайоне «Вишневец». Пока одна машина пропускала встречный поток транспорта, вторая на полном ходу протаранила ее сзади. От удара первое авто выбросило на тротуар, где стояли пешеходы. К счастью, обошлось без жертв. Но машины, по мнению специалистов, восстановлению не подлежат.
Виновник аварии оказался водителем автобуса местной организации. Этим вечером он был сильно пьян.
Олег Дук, старший инспектор отделения агитации и пропаганды ГАИ УВД Гродненского облисполкома:
Утром он вернулся из рейса на автобусе, поехал к своему другу в деревню, выпил с ним. Несколько часов у своего друга поспал. После этого решил ехать с ним к себе домой.
Содержание алкоголя у виновника ДТП превысило предельно допустимое примерно в 7 раз.
Виновник аварии получит штраф и лишится права управления транспортным средством. Также он будет уволен с места работы.