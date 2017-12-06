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В Гродно машину выбросило на тротуар: за рулем был водитель с 7-кратным превышением алкоголя

06 декабря 2017 11:31
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Новости Беларуси. В Гродно водитель с 7-кратным превышением нормы алкоголя совершил серьезную аварию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Его автомобиль в темноте двигался с выключенными фарами.

В Гродно машину выбросило на тротуар: за рулем был водитель с 7-кратным превышением алкоголя-1

ДТП произошло на широком перекрестке в спальном микрорайоне «Вишневец». Пока одна машина пропускала встречный поток транспорта, вторая на полном ходу протаранила ее сзади. От удара первое авто выбросило на тротуар, где стояли пешеходы. К счастью, обошлось без жертв. Но машины, по мнению специалистов, восстановлению не подлежат.

Виновник аварии оказался водителем автобуса местной организации. Этим вечером он был сильно пьян.  

В Гродно машину выбросило на тротуар: за рулем был водитель с 7-кратным превышением алкоголя-4

Олег Дук, старший инспектор отделения агитации и пропаганды ГАИ УВД Гродненского облисполкома:
Утром он вернулся из рейса на автобусе, поехал к своему другу в деревню, выпил с ним. Несколько часов у своего друга поспал. После этого решил ехать с ним к себе домой.

Содержание алкоголя у виновника ДТП превысило предельно допустимое примерно в 7 раз.

Виновник аварии получит штраф и лишится права управления транспортным средством. Также он будет уволен с места работы.

# происшествия # Авария в Гродно # Фотофакт # Олег Дук

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