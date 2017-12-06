В Минске оторвавшееся от грузовика колесо сбило на остановке женщину

Новости Беларуси. В Минске женщину на остановке сбило оторвавшимся от грузовика колесом.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на ОГАИ Заводского РУВД, происшествие случилось утром 6 декабря на Партизанском проспекте. У грузовика оторвалось одно из задних колес, выехало на тротуар и сбило 40-летнюю женщину.

Пострадавшая получила черепно-мозговую травму, ушибленно-рваную рану лба и ушиб коленей.

Установлено, что водитель не проверил техническое состояния автомобиля перед поездкой.

В 2013 году на видео попало, как у автомобиля на полном ходу оторвался капот на трассе «Минск-Витебск».