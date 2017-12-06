Прямой эфир

В Минске оторвавшееся от грузовика колесо сбило на остановке женщину

06 декабря 2017 12:02
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Минске женщину на остановке сбило оторвавшимся от грузовика колесом.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на ОГАИ Заводского РУВД, происшествие случилось утром 6 декабря на Партизанском проспекте. У грузовика оторвалось одно из задних колес, выехало на тротуар и сбило 40-летнюю женщину.

Пострадавшая получила черепно-мозговую травму, ушибленно-рваную рану лба и ушиб коленей.

Установлено, что водитель не проверил техническое состояния автомобиля перед поездкой.

В 2013 году на видео попало, как у автомобиля на полном ходу оторвался капот на трассе «Минск-Витебск».

Кадры инцидента здесь.

# происшествия # Авария в Минске # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Гродно машину выбросило на тротуар: за рулем был водитель с 7-кратным превышением алкоголя
06 декабря 2017 11:31

В Гродно машину выбросило на тротуар: за рулем был водитель с 7-кратным превышением алкоголя

В Минске милиционер спас угрожавшего выпрыгнуть из окна пенсионера
06 декабря 2017 10:23

В Минске милиционер спас угрожавшего выпрыгнуть из окна пенсионера

Сбивший в Минске 11-летнюю девочку грузовик прошел техосмотр в 2015 году
06 декабря 2017 08:39

Сбивший в Минске 11-летнюю девочку грузовик прошел техосмотр в 2015 году