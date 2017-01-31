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«Оба якобы двигались на зеленый сигнал»: подробности крупной аварии на перекрестке в Витебске

31 января 2017 16:46
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Новости Беларуси. Серьезная авария в центре Витебска. Микроавтобус после лобового столкновения с легковым автомобилем вылетел на тротуар, сбил четверых пешеходов и протаранил еще одну припаркованную машину. В результате два человека оказались в больнице, сами водители не пострадали.

Самое сердце Витебска. Место, где пересекаются главные дороги города. Здесь и летний амфитеатр, и многочисленные офисные здания. В этом месте дорогу ежедневно переходят тысячи человек. Многолюдно было и в этот раз.

«Оба якобы двигались на зеленый сигнал»: подробности крупной аварии на перекрестке в Витебске-1

Около 10 утра. Пешеходы в ожидании разрешающего сигнала светофора. Казалось бы, размеренное течение жизни. Но…

Евгений Воронов, водитель микроавтобуса:
Двигался по Ленина, перестроился в левый ряд, начал поворачивать. И после этого заметил, что оттуда ехал автомобиль на большой скорости. Буквально одна секунда – раз, столкновение.

Александр Казючиц, начальник отделения агитации и пропаганды ГАИ УВД Витебского облисполкома:
Как поясняют водители, они якобы двигались на разрешающий сигнал светофора. Но это будет установлено в ходе проверки, которую будут проводить сотрудники Госавтоинспекции.

«Оба якобы двигались на зеленый сигнал»: подробности крупной аварии на перекрестке в Витебске-4

После столкновения обе машины оказались перед пешеходным переходом. Там, где стояли люди. По словам очевидцев, именно микроавтобус травмировал четырех человек. После осмотра двоих отпустили, а двоих госпитализировали с серьезными травмами.

Василий Степанов, заведующий травмпунктом Витебской областной больницы скорой медицинской помощи:
У одного пациента перелом с подвывихом стопы, у пациентки перелом кости голени. Обоим предстоит оперативное лечение.

«Оба якобы двигались на зеленый сигнал»: подробности крупной аварии на перекрестке в Витебске-7

ГАИ ищет очевидцев ДТП. Окончательно установить виновника можно будет в ходе следственного эксперимента и мониторинга камер видеонаблюдения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Сергей Ковалкин # Авария в Витебске # Фотофакт # Евгений Воронов # Анастасия Бут # Александр Казючиц # Василий Степанов

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