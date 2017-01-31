«Оба якобы двигались на зеленый сигнал»: подробности крупной аварии на перекрестке в Витебске

Новости Беларуси. Серьезная авария в центре Витебска. Микроавтобус после лобового столкновения с легковым автомобилем вылетел на тротуар, сбил четверых пешеходов и протаранил еще одну припаркованную машину. В результате два человека оказались в больнице, сами водители не пострадали.

Самое сердце Витебска. Место, где пересекаются главные дороги города. Здесь и летний амфитеатр, и многочисленные офисные здания. В этом месте дорогу ежедневно переходят тысячи человек. Многолюдно было и в этот раз.