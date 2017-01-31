«Оба якобы двигались на зеленый сигнал»: подробности крупной аварии на перекрестке в Витебске
Новости Беларуси. Серьезная авария в центре Витебска. Микроавтобус после лобового столкновения с легковым автомобилем вылетел на тротуар, сбил четверых пешеходов и протаранил еще одну припаркованную машину. В результате два человека оказались в больнице, сами водители не пострадали.
Самое сердце Витебска. Место, где пересекаются главные дороги города. Здесь и летний амфитеатр, и многочисленные офисные здания. В этом месте дорогу ежедневно переходят тысячи человек. Многолюдно было и в этот раз.
Около 10 утра. Пешеходы в ожидании разрешающего сигнала светофора. Казалось бы, размеренное течение жизни. Но…
Евгений Воронов, водитель микроавтобуса:
Двигался по Ленина, перестроился в левый ряд, начал поворачивать. И после этого заметил, что оттуда ехал автомобиль на большой скорости. Буквально одна секунда – раз, столкновение.
Александр Казючиц, начальник отделения агитации и пропаганды ГАИ УВД Витебского облисполкома:
Как поясняют водители, они якобы двигались на разрешающий сигнал светофора. Но это будет установлено в ходе проверки, которую будут проводить сотрудники Госавтоинспекции.
После столкновения обе машины оказались перед пешеходным переходом. Там, где стояли люди. По словам очевидцев, именно микроавтобус травмировал четырех человек. После осмотра двоих отпустили, а двоих госпитализировали с серьезными травмами.
Василий Степанов, заведующий травмпунктом Витебской областной больницы скорой медицинской помощи:
У одного пациента перелом с подвывихом стопы, у пациентки перелом кости голени. Обоим предстоит оперативное лечение.
ГАИ ищет очевидцев ДТП. Окончательно установить виновника можно будет в ходе следственного эксперимента и мониторинга камер видеонаблюдения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.