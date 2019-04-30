В Кобрине двухлетний мальчик выпал из окна

Новости Беларуси. В Кобрине 2-летний ребенок выпал из окна.

По информации Следственного комитета, происшествие случилось днем 29 апреля. Двухлетний мальчик залез на подоконник, открыл окно, надавил на москитную сетку и упал вместе с ней.

В момент происшествия мать ребенка находилась на кухне.

Пострадавший был госпитализирован с телесными повреждениями. Состояние мальчика оценивается как тяжелое.

По факту случившегося проводится проверка.