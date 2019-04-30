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В Кобрине двухлетний мальчик выпал из окна

30 апреля 2019 09:58
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Новости Беларуси. В Кобрине 2-летний ребенок выпал из окна.  

По информации Следственного комитета, происшествие случилось днем 29 апреля. Двухлетний мальчик залез на подоконник, открыл окно, надавил на москитную сетку и упал вместе с ней. 

В момент происшествия мать ребенка находилась на кухне.  

Пострадавший был госпитализирован с телесными повреждениями. Состояние мальчика оценивается как тяжелое.  

По факту случившегося проводится проверка.  

 В начале апреля в Речице 4-летний мальчик выпал из окна (здесь подробнее).  

# Падение с высоты # происшествия

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