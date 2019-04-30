В Жлобинском районе мужчина шёл домой и упал в 4-метровую яму

Новости Беларуси. В Жлобинском районе мужчина упал в яму.

По информации МЧС, происшествие случилось утром 29 апреля. В д. Мормоль было необходимо извлечь человека из ямы.

Спасатели установили, что мужчина вечером предыдущего дня шел домой от родственников. В темное время суток мужчина не заметил яму, глубина которой составляет 4 метра, и упал в нее.

У мужчины не было мобильной связи, поэтому родственники обнаружили его только утром.

Пострадавший был извлечен из ямы работниками МЧС. Мужчину передали медикам. Он был госпитализирован с предварительным диагнозом «перелом».