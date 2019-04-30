Прямой эфир

В Жлобинском районе мужчина шёл домой и упал в 4-метровую яму

30 апреля 2019 07:57
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Жлобинском районе мужчина упал в яму.  

По информации МЧС, происшествие случилось утром 29 апреля. В д. Мормоль было необходимо извлечь человека из ямы.  

Спасатели установили, что мужчина вечером предыдущего дня шел домой от родственников. В темное время суток мужчина не заметил яму, глубина которой составляет 4 метра, и упал в нее.  

У мужчины не было мобильной связи, поэтому родственники обнаружили его только утром.  

Пострадавший был извлечен из ямы работниками МЧС. Мужчину передали медикам. Он был госпитализирован с предварительным диагнозом «перелом».    

В середине апреля в Молодечно 15-летний подросток упал с крыши нефункционирующего здания (читать далее).  

# Падение с высоты # происшествия

Другие новости рубрики

Все новости
По факту лжеминирования вокзала, аэропорта и гостиницы в Минске возбуждено уголовное дело
30 апреля 2019 07:30

По факту лжеминирования вокзала, аэропорта и гостиницы в Минске возбуждено уголовное дело

50-летний водитель квадроцикла погиб в Минском районе
29 апреля 2019 17:42

50-летний водитель квадроцикла погиб в Минском районе

За сутки на территории Минской области зарегистрировано 7 пожаров: погибли три человека
29 апреля 2019 17:41

За сутки на территории Минской области зарегистрировано 7 пожаров: погибли три человека