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В Китае столкнулись два пассажирских поезда, более 50 человек пострадали, не обошлось без жертв

24 октября 2013 12:55
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Новости Китая. Два пассажирских поезда столкнулись в центральной части Китая. Свыше полусотни человек получили травмы различной степени тяжести. Единственной жертвой стал пассажир, которого зажало между вагонами. На его освобождение ушло более 5 часов. После чего пострадавший в тяжелом состоянии был доставлен в больницу, где и скончался.

Участок дороги на данный момент закрыт. На месте аварии продолжаются поисково-спасательные работы. Причина ЧП устанавливается, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Аварии # Фотофакт # Авария в Китае

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