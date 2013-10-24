В Китае столкнулись два пассажирских поезда, более 50 человек пострадали, не обошлось без жертв

Новости Китая. Два пассажирских поезда столкнулись в центральной части Китая. Свыше полусотни человек получили травмы различной степени тяжести. Единственной жертвой стал пассажир, которого зажало между вагонами. На его освобождение ушло более 5 часов. После чего пострадавший в тяжелом состоянии был доставлен в больницу, где и скончался.

Участок дороги на данный момент закрыт. На месте аварии продолжаются поисково-спасательные работы. Причина ЧП устанавливается, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.