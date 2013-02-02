В Китае автобус упал в пропасть. 13 человек погибли, более 20 пассажиров получили травмы

Новости Китая. На юго-западе Китая пассажирский автобус упал в пропасть. 13 человек погибли. Более 20 пассажиров получили травмы. Многие находятся в тяжелом состоянии.

Авария произошла из-за переполненности транспорта. Вместо 19 в автобусе ехали более 30 человек. В результате машина съехала с дороги и рухнула с высоты около сотни метров.

Отметим, это далеко не первое крупное ДТП в Китае за последние дни. В стране грядут национальные праздники. В это время нагрузка на транспорт значительно возрастает, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.