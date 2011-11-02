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В Канаде судят 60 участников июньского «хоккейного погрома» в Ванкувере

02 ноября 2011 06:54
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Обвинения по этому крупнейшему случаю спортивного хулиганства предъявлены полусотне мужчин и 10 представительницам прекрасного пола.

По оценкам экспертов, в беспорядках в Ванкувере участвовали в общей сложности около тысячи семисот человек. Стражи правопорядка до сих пор их разыскивают. Полицейским экспертам пришлось изучить около миллиона фотоснимков и около пяти тысяч часов видеозаписей, сделанных в центре города во время беспорядков. Однако на завершение расследования всех обстоятельств «хоккейного погрома» в Ванкувере может потребоваться до двух лет и по его окончании обвинения могут быть выдвинуты в адрес 500-700 человек, сообщили в программе « Новости 24 часа» на СТВ.

# происшествия # Массовые беспорядки # Погромы фанатов

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