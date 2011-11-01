Фанаты и футболисты устроили грандиозный махач прямо на футбольном поле

Побоищем между игроками и болельщиками закончился футбольный матч в Румынии.

В конце первого тайма на поле выскочил разъяренный фанат, недовольный решением арбитра назначить пенальти в ворота его команды. Хулиган ударил защитника гостей. На помощь игроку подоспели члены его команды. Разнимать драку пришлось охране.

Вскоре игру продолжили, однако трибуны не унимались. Спустя всего пару минут досталось уже голкиперу — в него угодил брошенный с сектора файер. После этого матч было решено остановить, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.