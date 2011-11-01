Семь человек отравились мясом дикого кабана — до сих пор неизвестно, прошло ли мясо ветеринарный контроль

На стол животное попало сразу после охоты. И лишь потом выяснилось, что опасная трапеза могла стоить пострадавшим жизни. Всем отравившимся поставлен диагноз трихинеллёз. А вот прошло ли мясо ветеринарный контроль, не ясно до сих пор. У всех участников этой истории разные версии.

Еще недавно он не столь пристрастно относился к особенностям домашней рецептуры. Но теперь сосед одного из отравившихся о мясе говорит без особого аппетита. Константин вспоминает: перед той самой охотой егерь, живущий этажом выше, как раз сетовал, что никак не может загнать дикого кабана.

Охота, которая на первый взгляд увенчавшаяся успехом, сама сразила несколько человек инфекционным выстрелом. После трапезы из дикого кабана на больничные койки угодили сразу семь человек. Пятеро сейчас лечатся в Воложине, еще двое — в Минске.

Альфред Нехведович, заместитель главного врача Воложинской центральной районной больницы:

Их состояние здоровья не вызывает никаких опасений, ситуация стабильная.

У всех заболевших после небезопасного ужина выявили трихинеллез — одно из самых тяжелых заболеваний человека, вызываемых гельминтами. Подхватить такую заразу можно, съев непроверенное специалистами мясо.

Сергей Каравай, заместитель главного врача Молодечненского зонального центра гигиены и эпидемиологии:

Чтобы не заболеть — и все охотники должны это знать — мясо нужно отправлять на ветеринарный контроль.

В межрайонной ветлаборатории о фактах говорят с микроскопической точностью. Директор Андрей Петрашко вовсе не отрицает, что в тот самый день им действительно приносили мясо кабана на анализ. Вопрос для него лишь в том, а того ли кабана впоследствии съели отравившиеся. Ведь все сделанные пробы показали — чисто.

Андрей Петрашко, директор Молодечненской межрайонной ветеринарной лаборатории:

Вариант ошибки исключен. Ошибка может быть лишь в том, что люди не хотят говорить, что они ели.

Впрочем, те, кто непосредственно приносил мясо в лабораторию, утверждают обратное. С одним из участников злополучной охоты мы связались по телефону.

- Взяли анализы в воскресенье вечером, когда забили, в понедельник утром их уже получили. Именного этого кабана — мы же не враги себе.

Но даже представители сторон-оппонентов в этой ситуации, пожалуй, согласятся — главное, что пострадавшие все-таки поправляются. Ведь не обратись отравившиеся к медикам вовремя, опасная трапеза могла бы закончиться летальным исходом, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.