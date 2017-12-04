6-летний мальчик выпал из окна общежития в Жодино и погиб

Новости Беларуси. 2 декабря вечером в результате падения с высоты погиб ребенок.

По информации газеты «Жодзінскія навіны», 6-летний мальчик выпал из окна общежития, расположенного на восьмом этаже.

Мама мальчика отлучилась в магазин. В квартире находился отчим ребенка. Трагедия произошла, когда мужчина вышел покурить.

Нередко беспечность родителей оборачивается трагедией. В начале августа в Мозыре из окна выпал 7-летний ребенок, пока его мама отвлеклась.