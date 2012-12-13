В Калинковичском районе «скорая» с тяжелобольной застряла в сугробе

Новости Беларуси. В ночь на 13 декабря в 100 метрах от деревни Рудня Горбовичская Калинковичского района в сугробе застрял автомобиль скорой помощи. Извлекать машину, в которой находилась тяжелобольная 75-летняя женщина, пришлось спасателям.

Сообщение МЧС:

По прибытии к месту вызова подразделений МЧС было установлено, что водитель «Газели» не справился с управлением и его снесло в снежный сугроб на краю проезжей части. Машина застряла и самостоятельно выехать не смогла. В автомобиле находился пациент в тяжелом состоянии с диагнозом «нарушение мозгового кровообращения».

Сложная дорожная ситуация, сохраняющаяся в Гомельской области уже несколько суток, приводит к большому количеству ДТП. И не всегда последствия оказываются легкими. Днем 12 декабря в Гомеле под колесами мусоровоза погиб школьник. По сообщениям очевидцев, автомобиль протащил школьника по проезжей части около 30 метров.