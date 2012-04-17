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В Каире начинается судебный процесс по делу о футбольных беспорядках на стадионе в Порт-Саиде 1 февраля

17 апреля 2012 06:32
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Новости Египта. В столице Египта Каире стартует судебный процесс по делу о футбольных беспорядках, которые произошли 1 февраля на стадионе в Порт-Саиде. На скамье подсудимых – 75 человек. По соображениям безопасности суд решено проводить в столице, в здании полицейской академии.

Первого февраля после футбольного матча между двумя египетскими клубами произошли массовая драка и давка между болельщиками, в которых погибли около 80 человек, более 250 пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Установлено, что беспорядки были умышленно спровоцированы с целью дестабилизации и без того крайне сложной обстановки в стране.

# происшествия # Массовые беспорядки # Погромы фанатов

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