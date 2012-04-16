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Андерсу Брейвику, убившему 77 человек, грозит всего 21 год тюрьмы

16 апреля 2012 14:54
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В Норвегии начался судебный процесс над Андерсом Брейвиком. Он обвиняется в совершении двойного теракта, жертвами которого стали 77 человек. На слушаниях обвиняемый уже заявил о своей невиновности и рассказал, что действовал в целях самозащиты. Кроме того Брейвик потребовал рассмотреть его дело в военном трибунале, поскольку считает себя военным командиром.

Процесс будет закрытым и может продлиться около трех месяцев. Согласно норвежскому законодательству Брейвику грозит 21 год лишения свободы. Это максимальный срок заключения по статье терроризм, а значит, выйдет норвежский стрелок из тюрьмы, когда ему исполнится 53, отсидев за каждое из совершенных убийств не более трех месяцев.

Казне судебный процесс обойдется в 16 миллионов долларов, причем большая часть денежных средств будет потрачена на обеспечение безопасности террориста, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Андерс Брейвик # Криминал

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