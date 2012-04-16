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Россиянин через Беларусь хотел перевезти в Западную Европу 30 жителей стран Азии

16 апреля 2012 14:54
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Очередной канал поставки нелегальных мигрантов в Европу перекрыт в Беларуси. Спецслужбам удалось задержать организатора этого бизнеса. Гражданин России попытался вначале сам найти наиболее удобный для пересечения участок белорусско-литовской границы, а потом намеревался провести здесь 30 жителей стран азиатского региона. Вначале – в Литву, а далее во Францию и Германию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Против задержанного возбуждено уголовное дело, проводится следствие, выясняются все причастные к преступной группе лица.

Наталья Баклага, руководитель пресс-службы управления КГБ по Гродненской области:
У оперативников уже имелась информация, что данный гражданин прорабатывал маршрут нелегальной переправки в страны Западной Европы через Литовскую Республику 30 граждан из стран азиатского региона. Нелегалы в одном из районных центров Гродненской области на конспиративной квартире ожидали отправки.

# Государственная граница Беларуси # Криминал

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