Прямой эфир

Легковушка столкнулась с локомотивом в Ивановском районе: погибли 4 человека, среди них 2 ребенка

15 сентября 2017 18:50
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Страшная авария в Ивановском районе. Легковой автомобиль столкнулся с локомотивом. Четыре человека, среди которых дети – 2014 и 2015 годов рождения – погибли. Еще двое, в том числе 4-летний ребенок, доставлены в больницу.

На месте аварии работают следователи.

Известно, что водителю было 22 года, погибшему пассажиру – 17 лет.

Юлия Гончарова, официальный представитель Следственного комитета Республики Беларусь:
Проводится осмотр места происшествия. В обстоятельствах разбираются следователи Главного следственного управления центрального аппарата Следственного комитета. В том числе на меcте находится начальник управления по расследованию преступлений в сфере безопасности движения и эксплуатации транспорта центрального аппарата СК, руководство УСК по Брестской области, а также эксперты УГКСЭ, сотрудники милиции и МЧС. 

# происшествия # Авария в Брестской области # Юлия Гончарова

Другие новости рубрики

Все новости
Автомобиль опрокинулся и лег на крышу: Volkswagen с тремя малолетними детьми опрокинулся в Слонимском районе
15 сентября 2017 18:00

Автомобиль опрокинулся и лег на крышу: Volkswagen с тремя малолетними детьми опрокинулся в Слонимском районе

Убийство скульптора и его супруги в Слониме: внук избивал родных руками и ногами
15 сентября 2017 17:25

Убийство скульптора и его супруги в Слониме: внук избивал родных руками и ногами

В погранзону – за баранами: двоих нелегалов из Чечни задержали вблизи белорусско-польской границы
15 сентября 2017 16:49

В погранзону – за баранами: двоих нелегалов из Чечни задержали вблизи белорусско-польской границы