Легковушка столкнулась с локомотивом в Ивановском районе: погибли 4 человека, среди них 2 ребенка

Новости Беларуси. Страшная авария в Ивановском районе. Легковой автомобиль столкнулся с локомотивом. Четыре человека, среди которых дети – 2014 и 2015 годов рождения – погибли. Еще двое, в том числе 4-летний ребенок, доставлены в больницу.

На месте аварии работают следователи.

Известно, что водителю было 22 года, погибшему пассажиру – 17 лет.

Юлия Гончарова, официальный представитель Следственного комитета Республики Беларусь:

Проводится осмотр места происшествия. В обстоятельствах разбираются следователи Главного следственного управления центрального аппарата Следственного комитета. В том числе на меcте находится начальник управления по расследованию преступлений в сфере безопасности движения и эксплуатации транспорта центрального аппарата СК, руководство УСК по Брестской области, а также эксперты УГКСЭ, сотрудники милиции и МЧС.