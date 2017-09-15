СК о жуткой аварии в Ивановском районе, в которой погибли 4 человека
Новости Беларуси. Страшная авария в Брестской области. Вечером в пятницу микроавтобус Mercedes Sprinter выехал на железнодорожный переезд, где столкнулся с локомотивом. 22-летний водитель, его 16-летний родственник и двое племянников – 3-летняя девочка и 2-летний мальчик – скончались на месте.
В машине находились еще два пассажира: 15-летний подросток и 3-летняя девочка. С тяжелыми травмами они доставлены в больницу.
Взглянуть своими глазами на искореженный металл осмелились далеко не все: новые подробности аварии.
Переезд не был оборудован шлагбаумом. По словам очевидца произошедшего, «ДТП произошло на запрещающий сигнал светофора, легковушка двигалась на значительной скорости, а машинист локомотива подавал звуковые сигналы».
Микроавтобус направлялся на станцию «Юхновичи», куда водитель подвозил 15-летнего соседа на поезд.
Марина Дранькова, официальный представитель управления Следственного комитета по Брестской области:
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 317 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) Уголовного кодекса Республики Беларусь. На месте происшествия работают следователи Главного следственного управления центрального аппарата Следственного комитета Республики Беларусь, областного управления и районного отдела с использованием возможностей передвижной криминалистической лаборатории. Также к проведению осмотра привлечены специалисты Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь. Для выяснения всех обстоятельств случившегося допрашиваются свидетели, фиксируется следовая картина произошедшего, решается вопрос о назначении автотехнической, транспортно-трасологической и судебно-медицинских экспертиз.