СК о жуткой аварии в Ивановском районе, в которой погибли 4 человека

Новости Беларуси. Страшная авария в Брестской области. Вечером в пятницу микроавтобус Mercedes Sprinter выехал на железнодорожный переезд, где столкнулся с локомотивом. 22-летний водитель, его 16-летний родственник и двое племянников – 3-летняя девочка и 2-летний мальчик – скончались на месте.

В машине находились еще два пассажира: 15-летний подросток и 3-летняя девочка. С тяжелыми травмами они доставлены в больницу.