В Бресте горело неиспользуемое четыре года здание мебельной фабрики

Новости Беларуси. Утром 8 июля на территории УП «Брестская мебельная фабрика» горело здание в неиспользуемом производственном корпусе.

По сведениям Брестского ОУМЧС, к моменту прибытия пожарных шёл дым из окна на втором этаже. Сторож сообщил, что в здании никого нет. В дальнейшем стало известно, что внутри расположены деревообрабатывающие станки и оборудование, подлежащее демонтажу.

Сооружение не использовалось с 2014 года. Через полчаса пожар был локализован, ещё через 40 минут – ликвидирован. Никто не пострадал.

Огнём повреждено лакокрасочное покрытие двух покрасочных камер. Закопчены стены и потолок в цеху лакирования.