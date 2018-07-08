В Бресте горело неиспользуемое четыре года здание мебельной фабрики

Новости Беларуси. Утром 8 июля на территории УП «Брестская мебельная фабрика» горело здание в неиспользуемом производственном корпусе.
Новости Беларуси. Утром 8 июля на территории УП «Брестская мебельная фабрика» горело здание в неиспользуемом производственном корпусе.
Фото: Брестское ОУМЧС
По сведениям Брестского ОУМЧС, к моменту прибытия пожарных шёл дым из окна на втором этаже. Сторож сообщил, что в здании никого нет. В дальнейшем стало известно, что внутри расположены деревообрабатывающие станки и оборудование, подлежащее демонтажу.
Фото: Брестское ОУМЧС
Сооружение не использовалось с 2014 года. Через полчаса пожар был локализован, ещё через 40 минут – ликвидирован. Никто не пострадал.
Огнём повреждено лакокрасочное покрытие двух покрасочных камер. Закопчены стены и потолок в цеху лакирования.
Фото: Брестское ОУМЧС
Устанавливается причина загорания. Рассматривается версия неосторожного обращения неизвестного с огнём при демонтаже оборудования.
Летом 2018 года в Витебске произошёл пожар на предприятии по переработке древесины.
Пламя повредило воздуховод вытяжной вентиляции – подробнее здесь.