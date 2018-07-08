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В Бресте горело неиспользуемое четыре года здание мебельной фабрики

08 июля 2018 13:58
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Новости Беларуси. Утром 8 июля на территории УП «Брестская мебельная фабрика» горело здание в неиспользуемом производственном корпусе.  

В Бресте горело неиспользуемое четыре года здание мебельной фабрики-1

Фото: Брестское ОУМЧС  

По сведениям Брестского ОУМЧС, к моменту прибытия пожарных шёл дым из окна на втором этаже. Сторож сообщил, что в здании никого нет. В дальнейшем стало известно, что внутри расположены деревообрабатывающие станки и оборудование, подлежащее демонтажу.  

В Бресте горело неиспользуемое четыре года здание мебельной фабрики-4

Фото: Брестское ОУМЧС  

Сооружение не использовалось с 2014 года. Через полчаса пожар был локализован, ещё через 40 минут – ликвидирован. Никто не пострадал.  

Огнём повреждено лакокрасочное покрытие двух покрасочных камер. Закопчены стены и потолок в цеху лакирования.  

В Бресте горело неиспользуемое четыре года здание мебельной фабрики-7

Фото: Брестское ОУМЧС  

Устанавливается причина загорания. Рассматривается версия неосторожного обращения неизвестного с огнём при демонтаже оборудования.  

Летом 2018 года в Витебске произошёл пожар на предприятии по переработке древесины.  

Пламя повредило воздуховод вытяжной вентиляции – подробнее здесь.  

# Пожар # происшествия # Видеофакт

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