В Ивацевичах молодой парень погиб после падения с четвёртого этажа

Новости Беларуси. В Ивацевичах от падения с четвёртого этажа погиб молодой мужчина.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на официального представителя УСК по Брестской области Дмитрия Иванюка, 21 апреля около четырёх утра под окнами дома был обнаружен 26-летний местный житель. Парня экстренно доставили в медучреждение, но в 5:23 он умер.

Гражданин проживал в квартире на четвёртом этаже. При проведении в ней осмотра следственно-оперативная группа не нашла следов борьбы.

Проводится проверка. Назначена судмедэкспертиза.

По неофициальным сведениям, у погибшего остались жена и маленький ребёнок.

Весной 2018 года в Речице пенсионерка выпала из окна больницы на втором этаже.