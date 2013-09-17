В Италии подняли со дна затонувший лайнер «Коста Конкордия». Стоимость операции составила 600 млн долларов

Новости Италии. Операция по подъему затонувшего круизного лайнера «Коста Конкордия» завершена. На ноги огромное судно ставили около 19 часов. В результате «Конкордия» приведена в вертикальное положение.

Сейчас лайнер будет либо реконструирован, либо отправлен на слом. Для его подъема понадобилось около 30 тысяч тонн стали. Это единственная в мире подобная операция. Ее стоимость превысила 600 млн долларов. Это больше, чем цена самого лайнера.

Однако цель оправдывает средства. Дело в том, что корпус судна разъедает коррозия, и если оно останется лежать в воде, то нанесет большой вред окружающей среде.

Напомним, «Коста Конкордия» сел на мель 13 января 2012 года. Авария произошла у берегов итальянской Тосканы. Погибли 32 человека, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.