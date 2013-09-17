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В Италии подняли со дна затонувший лайнер «Коста Конкордия». Стоимость операции составила 600 млн долларов

17 сентября 2013 09:30
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Новости Италии. Операция по подъему затонувшего круизного лайнера «Коста Конкордия» завершена. На ноги огромное судно ставили около 19 часов. В результате «Конкордия» приведена в вертикальное положение.

Сейчас лайнер будет либо реконструирован, либо отправлен на слом. Для его подъема понадобилось около 30 тысяч тонн стали. Это единственная в мире подобная операция. Ее стоимость превысила 600 млн долларов. Это больше, чем цена самого лайнера.

Однако цель оправдывает средства. Дело в том, что корпус судна разъедает коррозия, и если оно останется лежать в воде, то нанесет большой вред окружающей среде.

Напомним, «Коста Конкордия» сел на мель 13 января 2012 года. Авария произошла у берегов итальянской Тосканы. Погибли 32 человека, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Коста Конкордия

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