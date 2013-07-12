В Ираке жертвами серии терактов в разных частях страны стали более 40 человек

Новости Ирака. В Ираке жертвами серии терактов стали более 40 человек. Взрывы в разных частях страны произошли накануне. Недалеко от Багдада вооруженные экстремисты напали на охранников нефтяных объектов. В результате погибли более 10 человек.

В столичном регионе на воздух взлетел заминированный автомобиль. Жертвами этой атаки стали как минимум 11 человек.

На востоке Багдада также взорвалась машина. Сразу три взрыва прогремели в городе Тикрит, недалеко от столицы страны. Бомбы были заложены в автомобилях, которыми управляли террористы-смертники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.