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В Ираке жертвами серии терактов в разных частях страны стали более 40 человек

12 июля 2013 06:17
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Новости Ирака. В Ираке жертвами серии терактов стали более 40 человек. Взрывы в разных частях страны произошли накануне. Недалеко от Багдада вооруженные экстремисты напали на охранников нефтяных объектов. В результате погибли более 10 человек.

В столичном регионе на воздух взлетел заминированный автомобиль. Жертвами этой атаки стали как минимум 11 человек.

На востоке Багдада также взорвалась машина. Сразу три взрыва прогремели в городе Тикрит, недалеко от столицы страны. Бомбы были заложены в автомобилях, которыми управляли террористы-смертники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Терроризм # Теракт в Ираке

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