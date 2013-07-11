Двойной теракт в Афганистане: погибли 5 человек

Новости Афганистана. На юге Афганистана — двойной теракт. Взрывные устройства были заложены на обочине дороги. Первая бомба взорвалась, когда мимо проезжал автомобиль с военными. Вторая сдетонировала через несколько минут.

В результате атаки погибли 5 человек. Среди них и мирные жители. Ни одна из террористических группировок пока не взяла на себя ответственности за инцидент. По предварительной информации, атаку совершили талибы.

На территории Афганистана находятся более 60 тысяч американских солдат. К концу следующего года они должны вернуться домой, а контроль над безопасностью в стране перейдет к местным правоохранителям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.