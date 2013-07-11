Прямой эфир

Двойной теракт в Афганистане: погибли 5 человек

11 июля 2013 12:23
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Новости Афганистана. На юге Афганистана — двойной теракт. Взрывные устройства были заложены на обочине дороги. Первая бомба взорвалась, когда мимо проезжал автомобиль с военными. Вторая сдетонировала через несколько минут.
 
В результате атаки погибли 5 человек. Среди них и мирные жители. Ни одна из террористических группировок пока не взяла на себя ответственности за инцидент. По предварительной информации, атаку совершили талибы.
 
На территории Афганистана находятся более 60 тысяч американских солдат. К концу следующего года они должны вернуться домой, а контроль над безопасностью в стране перейдет к местным правоохранителям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
 
# происшествия # Терроризм # Теракт в Афганистане

Другие новости рубрики

Все новости
Мощный тайфун приближается к Китаю: объявлен «оранжевый» уровень опасности, эвакуированы более 2 тысяч туристов
11 июля 2013 12:21

Мощный тайфун приближается к Китаю: объявлен «оранжевый» уровень опасности, эвакуированы более 2 тысяч туристов

Июнь 2013 стал самым жарким в Японии за последние 50 лет: из-за аномальной жары погибли уже 10 человек
11 июля 2013 09:17

Июнь 2013 стал самым жарким в Японии за последние 50 лет: из-за аномальной жары погибли уже 10 человек

Из-за ошибки машиниста в Канаде погибли 50 человек, число жертв растёт
11 июля 2013 09:11

Из-за ошибки машиниста в Канаде погибли 50 человек, число жертв растёт