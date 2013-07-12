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В Индонезии заключенные устроили бунт и пожар прямо в камерах. Сбежало более 300 человек, погибли 5

12 июля 2013 09:56
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Новости Индонезии. На севере Индонезии более 300 заключенных сбежали из тюрьмы – одной из самых охраняемых в стране. Несколько часов в здании не было света и воды. Это вызвало настоящий бунт среди заключенных. Они начали протестовать прямо в камерах, где начался пожар. Это и позволило им сбежать.

В столкновениях с охранниками погибли по меньшей мере пять человек. Полиция ведет поиск сбежавших преступников, многие из которых отбывали срок за участие в террористических группировках, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По последним данным, поймано уже около 50 человек.

# происшествия # Побег

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