В египетской Александрии обрушилось 13-этажное здание, есть пострадавшие

Новости Египта. В египетской Александрии обрушилось 13-этажное здание, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Инцидент произошел на востоке города. Как минимум четыре человека получили травмы.
Новости Египта. В египетской Александрии обрушилось 13-этажное здание, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Инцидент произошел на востоке города. Как минимум четыре человека получили травмы.
Сколько жителей находятся под завалами, пока неизвестно. На место происшествия прибыли десять машин скорой помощи. Полиция проводит расследование причин случившегося. Продолжается спасательная операция. Несколько человек не могут покинуть здание самостоятельно из-за обрушения лестницы.
Ущерб нанесен также припаркованным рядом автомобилям. На первом этаже здания находился супермаркет.