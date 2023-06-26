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В египетской Александрии обрушилось 13-этажное здание, есть пострадавшие

26 июня 2023 14:07
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Новости Египта. В египетской Александрии обрушилось 13-этажное здание, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Инцидент произошел на востоке города. Как минимум четыре человека получили травмы.

В египетской Александрии обрушилось 13-этажное здание, есть пострадавшие-1

Сколько жителей находятся под завалами, пока неизвестно. На место происшествия прибыли десять машин скорой помощи. Полиция проводит расследование причин случившегося. Продолжается спасательная операция. Несколько человек не могут покинуть здание самостоятельно из-за обрушения лестницы.

В египетской Александрии обрушилось 13-этажное здание, есть пострадавшие-4

Ущерб нанесен также припаркованным рядом автомобилям. На первом этаже здания находился супермаркет.

# Обрушение дома # Новости Египта # Фотофакт

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