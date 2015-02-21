Барановичи: 30-летний мужчина пострадал от взрыва, разогревая на плите боеприпасы

Новости Беларуси. Осколочные ранения груди и руки, термический ожог лица. Эти травмы мужчина получил в результате взрыва.

Житель Барановичей попытался добыть медь из боеприпаса, нагрев его в кастрюле.

Как пояснил пострадавший, два предмета, напоминающих боеприпасы времен Великой Отечественной войны, он нашел в прошлом году в Барановичском районе. До недавнего времени опасную находку он хранил у себя дома.

МЧС в очередной раз напоминает: необходимо срочно сообщать об опасных находках в милицию. Только в этом случае можно рассчитывать на благоприятный исход.

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Сказать точно, когда и как яд оказался на жлобинском огороде практически невозможно. Город был в оккупации и в Первую и во Вторую мировую войну. А земельный участок за последний век сменил не одного хозяина. Подробности вы узнаете из видео.