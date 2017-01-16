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В Гродно третьеклассница попала под колеса автомобиля вне пешеходного перехода и сейчас находится в реанимации

16 января 2017 10:20
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Новости Беларуси. Причины серьезного ДТП выясняют в Гродно. Этим утром в деревне Озеры школьница попала под колеса авто. Девочку к школе привез отец, и третьекласснице оставалось лишь перейти дорогу на другую сторону. Она это и попыталась сделать, правда, вне пешеходного перехода.

В это время по соседней полосе ехал автомобиль. Водитель слишком поздно заметил девочку и не успел затормозить. В итоге школьница получила многочисленные травмы и находится в реанимации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Другие подробности аварии (здесь подробнее).

# происшествия # Сбили пешехода на пешеходном переходе

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