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«Все для личного потребления»: у жителя Мозыря обнаружено три тонны спиртного

15 января 2017 11:08
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Новости Беларуси. Три тонны спиртного заготовил на праздники житель Мозыря. И все для личного потребления. Именно так объяснил мужчина правоохранителям, которые остановили его машину, происхождение груза. В автомобиле он перевозил 80 литров спирта.

Позже в гараже у родственника запасливого любителя выпить, были обнаружены помимо спирта еще и 2,5 тысячи бутылок водки сомнительного происхождения.

Теперь мозырянину помимо конфискации нелегального алкоголя грозит штраф в размере до 100 базовых величин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Екатерина Родионова, официальный представитель УВД Гомельского облисполкома:
Данная продукция хранилась с нарушением законодательства Республики Беларусь, без документов, подтверждающих легальность приобретения данной спиртосодержащей продукции. А также без акцизных марок Республики Беларусь.

# происшествия # Алкоголь # Екатерина Родионова

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