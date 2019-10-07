В тройном ДТП на проспекте Независимости в Минске погиб мужчина

По информации Минского городского УМЧС, 7 октября в 10:46 поступило сообщение о столкновении легковушек Mazda, Ford и Mercedes.

Новости Беларуси. В Минске на проспекте Независимости произошло тройное ДТП.

Спасатели смогли деблокировать из автомобиля Ford погибшего водителя и пострадавшего пассажира. Он и водитель Mercedes были госпитализированы.