В тройном ДТП на проспекте Независимости в Минске погиб мужчина

Новости Беларуси. В Минске на проспекте Независимости произошло тройное ДТП.
По информации Минского городского УМЧС, 7 октября в 10:46 поступило сообщение о столкновении легковушек Mazda, Ford и Mercedes.
Новости Беларуси. В Минске на проспекте Независимости произошло тройное ДТП.
По информации Минского городского УМЧС, 7 октября в 10:46 поступило сообщение о столкновении легковушек Mazda, Ford и Mercedes.
Фото: Минское ГУМЧС
Спасатели смогли деблокировать из автомобиля Ford погибшего водителя и пострадавшего пассажира. Он и водитель Mercedes были госпитализированы.
Фото: Минское ГУМЧС
Недавно в Минске на МКАД перевернулась легковушка. Она врезалась в ограждение (читать далее).
Фото: Минское ГУМЧС
Фото: Минское ГУМЧС