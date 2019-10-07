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В тройном ДТП на проспекте Независимости в Минске погиб мужчина

07 октября 2019 09:44
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Новости Беларуси. В Минске на проспекте Независимости произошло тройное ДТП.

По информации Минского городского УМЧС, 7 октября в 10:46 поступило сообщение о столкновении легковушек Mazda, Ford и Mercedes.

В тройном ДТП на проспекте Независимости в Минске погиб мужчина-1

Фото: Минское ГУМЧС

Спасатели смогли деблокировать из автомобиля Ford погибшего водителя и пострадавшего пассажира. Он и водитель Mercedes были госпитализированы.

В тройном ДТП на проспекте Независимости в Минске погиб мужчина-4

Фото: Минское ГУМЧС

Недавно в Минске на МКАД перевернулась легковушка. Она врезалась в ограждение (читать далее).

В тройном ДТП на проспекте Независимости в Минске погиб мужчина-7

Фото: Минское ГУМЧС

В тройном ДТП на проспекте Независимости в Минске погиб мужчина-9

Фото: Минское ГУМЧС

# Авария в Минске # происшествия

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