В Гродно собаку выбросили из окна: кто за это ответит и на чьей стороне закон

Новости Беларуси. В Гродно произошли сразу два вопиющих по своей жестокости случая: собаку выбросили из окна, до этого той же участи подвергся котёнок. И хотя домашние питомцы выжили, остались с неизлечимыми травмами. Можно ли на законодательном уровне наказать тех, кто издевается над животными, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

У собаки крайнее истощение организма и многочисленные травмы. Правда, сейчас пес Райт чувствует себя получше – защитники животных взяли его под свою опеку.

Елизавета Ройт, волонтёр:

Дальше его ждет откармливание, лечение и в дальнейшем пристройство.

Галина Буро, СТВ:

Соседи услышали на козырьке дома жалобный вой собаки и позвонили в МЧС. Как несчастное животное здесь оказалось, никто не знает, но люди говорят, что видели, как дети заманивали пса в подъезд.



Олег Булай, старший инспектор Центра пропаганды и взаимодействия с общественностью Гродненского областного управления МЧС:

Прибывшие спасатели проникли на козырёк через оконный проем, сняли собаку и передали волонтерам.

Этот случай жестокого обращения с животным в Гродно не единственный. Этого котенка просто выбросили из окна общежития. Животное выжило, но лишь благодаря длительному медицинскому уходу. Одну из лап, говорят медики, сохранить скорее всего не удастся.

В обоих случаях волонтеры обратились в милицию, но там в возбуждении дела отказали, мол, недостаточно доказательств . А между тем за жестокое обращение с животными в белорусском законодательстве предусмотрена не только административная, но даже уголовная ответственность. Правда, наступает она лишь в случае смерти животного. И, как правило, такие преступления всегда труднодоказуемы.

Юлия Малятина, юрист зоозащитной организации:

Списывается на то, что соседи недостаточно принимают участие в плане предоставления сведений. Не видят, что случается, неохотно дают показания, неохотно ходят на допросы.

Отношения человека и братьев наших меньших должен

регламентировать и закон об обращении с животными. Такой свод правил пытаются принять уже десять лет. Сейчас законопроект уже в финальной стадии.

Ольга Карпова, зоозащитник:

То есть жестоким обращением является не только истязание животных, но и недостаточно качественное их содержание. Если их не кормят или что-то ещё. В Гродно, вот например, засудили же женщину. К штрафу, за то, что она не кормила собаку.

Защитить животное от человека и человека от животного – главная цель нового документа. Пусть и медленно, но дело движется, говорят эксперты. А собака Райт, тем временем, идет на поправку, но даже не это главное. Главное, по словам волонтеров, несмотря ни на что, она не утратила веру в человека.