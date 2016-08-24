В Бресте пьяный водитель такси въехал в толпу пешеходов: избежать жертв удалось чудом

Новости Беларуси. Происшествие в центре Бреста. Машина на большой скорости влетела в толпу людей, которые переходили дорогу на зеленый свет. Травмы получили три человека. Примечательно в этой жуткой истории то, что за рулем автомобиля был таксист, за спиной у которого десятки зафиксированных нарушений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Очевидцы этого ДТП еще долго не смогут отойти от увиденного. Одно из самых людных мест города, час-пик – на светофоре для десятка пешеходов загорается «зеленый», но это не останавливает одного из водителей. Машина такси тормозит слишком поздно и на большой скорости врезается прямо в толпу.



Дмитрий Амосов, водитель такси:

Ну, на красный свет проехал и сбил людей. Куда несся, я не знаю, но он быстро проехал. Мог бы и в столб ударить, а не в людей.



Крики, паника и сирены машин скорой помощи – троих пострадавших доставили в больницу. А спустя несколько часов становится известно: в крови лихача обнаружен алкоголь – 1,4 промилле.



Виктор Вишневецкий, директор диспетчерской службы такси:

В момент ДТП данная машина не была на линии. Последний раз она выполняла заказ в 6 часов утра другим водителем. «Медика» и «механика» данная машина не проходила.



А вот и сам виновник аварии. Растерянный взгляд, дрожь в голосе. Как выяснилось, о том, что сел за руль пьяным, молодой человек даже не осознавал.

Михаил Бычковский, водитель такси:

Не чувствовал, что я в состоянии алкогольного опьянения. Не знал. Прошу прощения у женщины. Очень сильно виноват. Не

хотел. Так получилось. Желаю ей скорейшего выздоровления.



Выходил на рейс или, как утверждает сам, съездил поменять масло – сказать сложно. Но по словам очевидцев, в салоне такси находились еще несколько человек. И это далеко не единственный вопрос в этой истории.



Наталья Сахарчук, начальник отдела по агитации и пропаганде УВД ГАИ Брестского облисполкома:

Что непонятно в этой ситуации в первую очередь для сотрудников ГАИ: как можно взять на работу в качестве водителя человека, который уже 35 раз привлекался к административной ответственности. Причем, в трёх случаях лишался права управления транспортными средствамм.



Почему такой богатый «послужной список» горе-водителя нисколько не смутил руководителя частной компании, в которой работал Михаил? Ответ на этот вопрос ещё предстоит найти. Видимо, в некоторых компаниях главное: должен работать счетчик. Дать комментарии на этот счет директор таксопарка так и не смог.