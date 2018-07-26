В Гродно при столкновении пяти автомобилей пострадал один человек

Новости Беларуси. В Гродно 25 июля произошла авария с участием пяти автомобилей. Из-за случившегося на некоторое время было парализовано движение на одной из магистралей.
Новости Беларуси. В Гродно 25 июля произошла авария с участием пяти автомобилей. Из-за случившегося на некоторое время было парализовано движение на одной из магистралей.
Фото: NewGrodno.by
Как сообщает УГАИ УВД Гродненского облисполкома, во время движения большегруз задел микроавтобус и вытолкнул его сначала на попутный автобус, а затем на встречную полосу. Далее микроавтобус столкнулся с ещё двумя транспортными средствами.
Фото: NewGrodno.by
Для осуществления регулировочной деятельности на перекрёстке проспекта Румлёвского и улицы Белуша был направлен инспектор ДПС.
Фото: NewGrodno.by
Помощь медработников потребовалась водителю микроавтобуса. По имеющимся сведениям, мужчина травмировал ногу.
Фото: NewGrodno.by
Летом 2018 года в Молодечненском районе возле Радошковичей столкнулись 4 легковушки.
По предварительным данным, аварию спровоцировал уснувший водитель одной из машин (подробности здесь).