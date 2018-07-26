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В Гродно при столкновении пяти автомобилей пострадал один человек

26 июля 2018 06:49
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Новости Беларуси. В Гродно 25 июля произошла авария с участием пяти автомобилей. Из-за случившегося на некоторое время было парализовано движение на одной из магистралей.  

В Гродно при столкновении пяти автомобилей пострадал один человек-1

Фото: NewGrodno.by  

Как сообщает УГАИ УВД Гродненского облисполкома, во время движения большегруз задел микроавтобус и вытолкнул его сначала на попутный автобус, а затем на встречную полосу. Далее микроавтобус столкнулся с ещё двумя транспортными средствами.  

В Гродно при столкновении пяти автомобилей пострадал один человек-4

Фото: NewGrodno.by  

Для осуществления регулировочной деятельности на перекрёстке проспекта Румлёвского и улицы Белуша был направлен инспектор ДПС.  

В Гродно при столкновении пяти автомобилей пострадал один человек-7

Фото: NewGrodno.by  

Помощь медработников потребовалась водителю микроавтобуса. По имеющимся сведениям, мужчина травмировал ногу.  

В Гродно при столкновении пяти автомобилей пострадал один человек-10

Фото: NewGrodno.by  

Летом 2018 года в Молодечненском районе возле Радошковичей столкнулись 4 легковушки.  

По предварительным данным, аварию спровоцировал уснувший водитель одной из машин (подробности здесь).  

# Авария в Гродно # происшествия # Фотофакт

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