В Гродно при столкновении пяти автомобилей пострадал один человек

Новости Беларуси. В Гродно 25 июля произошла авария с участием пяти автомобилей. Из-за случившегося на некоторое время было парализовано движение на одной из магистралей.

Фото: NewGrodno.by

Как сообщает УГАИ УВД Гродненского облисполкома, во время движения большегруз задел микроавтобус и вытолкнул его сначала на попутный автобус, а затем на встречную полосу. Далее микроавтобус столкнулся с ещё двумя транспортными средствами.

Фото: NewGrodno.by

Для осуществления регулировочной деятельности на перекрёстке проспекта Румлёвского и улицы Белуша был направлен инспектор ДПС.

Фото: NewGrodno.by

Помощь медработников потребовалась водителю микроавтобуса. По имеющимся сведениям, мужчина травмировал ногу.

Фото: NewGrodno.by