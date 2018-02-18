В Гродно при столкновении автомобиля скорой помощи с легковушкой пострадала фельдшер

Новости Беларуси. Вечером 17 февраля в Гродно автомобиль скорой помощи столкнулся с легковушкой.
Новости Беларуси. Вечером 17 февраля в Гродно автомобиль скорой помощи столкнулся с легковушкой.
Фото: NewGrodno.by
По сведениям NewGrodno.by, на перекрестке улицы Белуша и проспекта Румлевский водитель Opel Zafira ехал на зелёный свет и не заметил машину скорой помощи с включёнными «мигалками». Водитель не успел отреагировать, и Opel врезался в Peugeot Boxer.
Фото: NewGrodno.by
По словам водителя, вовремя среагировать ему помешали два рейсовых автобуса, за которыми Peugeot не было видно.
По имеющимся данным, в аварии пострадала фельдшер.
Фото: NewGrodno.by
Зимой прошлого года в Витебске машина скорой помощи столкнулась со Skoda.
В салоне легковушки находился 4-летний ребёнок – подробности здесь.