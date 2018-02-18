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В Гродно при столкновении автомобиля скорой помощи с легковушкой пострадала фельдшер

18 февраля 2018 10:04
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Новости Беларуси. Вечером 17 февраля в Гродно автомобиль скорой помощи столкнулся с легковушкой.  

В Гродно при столкновении автомобиля скорой помощи с легковушкой пострадала фельдшер-1

Фото: NewGrodno.by  

По сведениям NewGrodno.by, на перекрестке улицы Белуша и проспекта Румлевский водитель Opel Zafira ехал на зелёный свет и не заметил машину скорой помощи с включёнными «мигалками». Водитель не успел отреагировать, и Opel врезался в Peugeot Boxer.  

В Гродно при столкновении автомобиля скорой помощи с легковушкой пострадала фельдшер-4

Фото: NewGrodno.by  

По словам водителя, вовремя среагировать ему помешали два рейсовых автобуса, за которыми Peugeot не было видно.  

По имеющимся данным, в аварии пострадала фельдшер.  

В Гродно при столкновении автомобиля скорой помощи с легковушкой пострадала фельдшер-7

Фото: NewGrodno.by  

Зимой прошлого года в Витебске машина скорой помощи столкнулась со Skoda.  

В салоне легковушки находился 4-летний ребёнок – подробности здесь.  

# происшествия # Фотофакт # Авария с машиной скорой помощи

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