В Гродно при столкновении автомобиля скорой помощи с легковушкой пострадала фельдшер

По сведениям NewGrodno.by, на перекрестке улицы Белуша и проспекта Румлевский водитель Opel Zafira ехал на зелёный свет и не заметил машину скорой помощи с включёнными «мигалками». Водитель не успел отреагировать, и Opel врезался в Peugeot Boxer.